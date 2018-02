Tais Araújo se transforma em sereia para homenagear Iemanjá

7/02/2018 01:13 - Modificado em 7/02/2018 01:13

Tais Araújo já prestou sua homenagem à rainha do mar. No Instagram, ela publicou uma arte feita por Atila Britto em que aparece como uma verdadeira sereia. Reparou que rolou detalhes brilhantes no cabelo e a cauda? Linda! "Dentro do mar tem rio", escreveu na publicação.

