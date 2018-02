Tempo : Vento e frio

7/02/2018 01:02 - Modificado em 7/02/2018 01:02

PREVISÃO ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018

Períodos de céu nublado;

Visibilidade boa (igual ou superior a 10 km), temporarriamente moderada ( 08Km) devido a bruma seca

Vento de NE/ENE, fresco ou muito fresco (29 – 49 km/h), por vezes com rajadas em Barlavento e Sotavento Ocidental durante o dia, ocasionalmente Forte (50-63Km/h) em Barlavento Ocidental

Estado do Mar: – Ondas de NE com 2.0 – 3.5 metros, 2.5 – 4.0m a Norte/Nordeste e a Leste do Arquipelago, localmente 1.0 – 2.0m em zonas costeiras Sul/Sudoeste.

Temperaturas Extremas: Mínima: 16/18 ºC; Máxima: 23/25 ºC.

Informação do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica