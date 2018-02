Preta Gil celebra início de seu Carnaval com foto provocante

7/02/2018 01:04 - Modificado em 7/02/2018 01:04

A cantora exibiu suas curvas e revelou sua missão na folia: “Conectar amor”

Já é Carnaval para Preta Gil! A cantora contou para seus seguidores que está pronta para a maratona de folia pelo Brasil com um clique provocante no Instagram. Nua e exibindo suas curvas, a morena revelou que sua missão nesta época do ano é “conectar pessoas e amor”.