Post: reacção e prevenção: onde estão as crianças?

7/02/2018 00:54 - Modificado em 7/02/2018 00:54

Recorro ao post de Maurício de Carvalho , na sua página do Facebook, porque de uma forma resumida ele questiona o que eu questionei no inicio do ano 2000 com o desaparecimento de três crianças em São Vicente, em várias reportagens, e ninguém me ouviu , nem respondeu. E como sempre o nosso gene português actuou na reacção e não na prevenção. E 18 anos depois Carvalho pergunta o mesmo : “O desaparecimento de tanta criança, em tão pouco tempo, pode ter causas mais dramáticas que convinha que as autoridades explicassem … até para prevenção de situações futuras”. E passada a reacção , o pânico , vergonhosamente passamos á frente até ao próximo caso . Próxima reacção . E ninguém sabe como , por que é para quê três crianças despareceram há 18 anos e agora desapareceram mais quatro sem deixar rastro .Mesmo com 18 anos de distância os casos tem o mesmo padrão: as crianças pura e simplesmente desapareceram .

Eduino Santos

Desapareceram, num período muito curto, cinco pessoas na Praia, quatro são crianças …

Não é normal, mesmo tratando-se de situações familiares, de eventuais famílias em crise, que podem praticar actos ou criar situações dificilmente compreensíveis.

O desaparecimento de tanta criança, em tão pouco tempo, pode ter causas mais dramáticas que convinha que as autoridades explicassem … até para prevenção de situações futuras, para proteção das crianças que nos estão próximas, das crianças desta cidade.

Não sou especialista em investigação criminal mas, talvez por isso, começo a ficar preocupado …

Há relativamente pouco tempo correu a notícia que um velejador terá sido atacado, atado ao mastro do veleiro, enquanto assistia ao saque do navio. Agora há a notícia de um turista barbaramente atacado na Serra da Malagueta.

Há um site, na Net, que é uma autêntica bíblia para os velejadores de todo o mundo, que desaconselha a passagem por Cabo Verde e, sobretudo, pela Cidade da Praia.

Estão todos apostados em lhe dar razão .

https://www.facebook.com/mauricio.decarvalho.5