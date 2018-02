Santiago Sul: Lito Aguiar no comando técnico da Académica da Praia poderá significar títulos

7/02/2018 01:00 - Modificado em 7/02/2018 01:00

A Académica da Praia segue líder do Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul, mas nem isso impediu a saída do treinador Djimy Barros que abandona o clube devido a desentendimentos com o Presidente do Clube. Entretanto, o clube anunciou Lito Aguiar ex-Sporting da Praia como sucessor.

Decorridas 14 jornadas do Campeonato Regional em Santiago Sul, dois dos principais candidatos ao título já mudaram de treinador. Primeiro foi o Sporting da Praia que despediu Lito Aguiar do comando técnico devido aos maus resultados, mas o líder até então do regional, a Académica, surpreendeu nesta terça-feira, com a saída do treinador Djimy Barros, apontando o desentendimento com a direcção do clube na base desta decisão.

Pode ser ironia do destino, mas o clube da Capital viu em Lito Aguiar que se encontrava ainda sem clube uma alternativa ideal e com o perfil desejado para colmatar a saída de Djimy, com o clube a anunciar logo de antemão os préstimos do treinador que levou o Sporting na época transacta a conquistar os quatro títulos em disputa em Cabo Verde: o Campeonato Regional, a Taça da Região Sul de Santiago, a Supertaça da Praia, o Campeonato Nacional de Futebol e ainda foi galardoado com o prémio de melhor treinador de Cabo Verde.

Um facto curioso por esta altura é que Lito vai reencontrar nos “estudantes” quase todo o plantel da época passada ao serviço dos Leões, entre eles, peças importantes que o ajudaram a alcançar estes feitos na época passada, como são os casos do ex-capitão dos Leões, Admar Almeida, Kily, Sunday e Mike. Sorte ou não, a verdade é que o ex-capitão dos Tubarões Azuis não só vai pegar numa equipa com jogadores que bem conhece, mas também numa equipa que está na liderança isolada do Campeonato Regional de Santiago Sul e as probabilidades de novas conquistas ao leme deste clube estão perfeitamente ao alcance do jovem treinador cabo-verdiano.

No futebol não há certezas mas o Sporting poderá ter dado à Académica a arma ideal para atacar o título que está na sua posse e que ainda sonha em tentar renovar, mesmo estando, por esta altura, com um atraso de oito pontos a favor dos estudantes na tabela classificativa.