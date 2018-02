Taça de Portugal: FC Porto e Sporting disputam, esta quarta-feira, o terceiro duelo desta época

7/02/2018 00:46 - Modificado em 7/02/2018 00:46

É já nesta quarta-feira que os “Dragões” e os “Leões” vão medir forças para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Dois rivais que esta época já se enfrentaram duas vezes, registando-se um empate a zeros para o Campeonato e outro empate a zeros nas meias-finais da Taça da Liga, com a vitória leonina nas grandes penalidades.

FC Porto e Sporting, dois dos mais antigos clubes rivais de Portugal, mas com boas relações institucionais, têm feito um bom percurso nesta época a nível nacional e até recentemente eram as duas únicas equipas ainda sem derrotas no panorama nacional, mas com o descalabro do Sporting por 2-0 frente ao Estoril em jogo do Campeonato no fim-de-semana, os azuis e brancos ficaram sozinhos como a única equipa sem derrotas em Portugal. Ora este vai ser o terceiro duelo entre estas duas equipas nesta temporada e o segundo jogo num espaço de quinze dias entre ambas as formações.

No duelo entre estas duas equipas nesta temporada, o Sporting tem mais motivos para sorrir, pois a contar para a oitava jornada da primeira liga portuguesa, jogo disputado no Estádio José Alvalade XI, casa dos “Leões”, registou-se um empate a zeros e, nas meias-finais da Taça da Liga disputada a 24 de Janeiro, o jogo até terminou empatado novamente a zeros, mas os verdes e brancos acabaram por vencer nas grandes penalidades por 4-3, sendo que na final venceram o troféu nas grandes penalidades frente ao Vitória de Setúbal.

Para o jogo desta quarta-feira, o Sporting chega ao reino do Dragão fragilizado com a derrota frente ao Estoril sofrida no fim-de-semana e que atirou a equipa comandada por Jorge Jesus para a terceira posição da tabela classificativa atrás do FC Porto e do SL Benfica. Um desaire inesperado no Estádio António Coimbra da Mota frente aos “canarinhos” que poderá ter causado algum desalento nas hostes leoninas para este clássico na Invicta. Por sua vez, os “dragões” chegam a este jogo relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, após um triunfo importante por 3-1, frente ao Sporting Clube de Braga e que colocou a equipa na liderança da primeira liga com 52 pontos, mais dois que o duo composto por Benfica e Sporting que somam ambos 50 pontos.

O jogo da primeira mão das meias-finais da Taça entre FC Porto e Sporting que vai ter como palco o Estádio do Dragão, na Cidade do Porto, está agendado para as 19:15h, horário de Cabo Verde.