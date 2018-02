Todo Mundo Canta: o concurso de vozes está de volta

7/02/2018 00:42 - Modificado em 7/02/2018 00:42

Mais uma edição do concurso que procura novos talentos escondidos e aposta na valorização da música tradicional que têm sido os objectivos da organização ao longo destas edições.

Segundo a organização, este ano não vai ser diferente e acredita que à semelhança das edições anteriores, “vamos revelar grandes talentos e não apenas o/a vencedor/a, mas sim descobrir todos os talentos que aparecerem durante o concurso”.

Esta é mais uma edição, no sentido de dar oportunidade aos “talentos escondidos”. Um concurso que nas últimas edições revelou muitas vozes, entre elas Eliana Rosa que também venceu o TMC Nacional realizado no Mindelo, bem como Maya Vezo, Dainira Veríssimo, vencedora do TMC 2016, Steffy Lima, a dupla Djarilene e Elida Paris, entre outros nomes.

As inscrições decorrem desde o início deste ano e terminam, segundo Jennifer Fortes da Multi-Eventos, em finais deste mês. Os castings preenchem os meses de Março e Abril e, após a selecção, a organização pretende levar às galas vinte e dois candidatos. E no final, dez concorrentes oriundos de diversos bairros do Mindelo disputarão a final do concurso de vozes ‘Todo Mundo Canta’.

Segundo o mentor da iniciativa que já este ano entra na sua 7ª edição, Eurico Évora, “estamos a trabalhar e a preparar tudo para ter mais um show de talentos”.

De acordo com o regulamento do concurso, os concorrentes têm a obrigação de interpretar apenas temas musicais de Cabo Verde mas, até à chegada da final como aconteceu no ano passado, pode-se abrir uma excepção e permitir um tema internacional.

De relembrar que a organização realizou no mês de Novembro de 2017 em São Vicente, a final nacional com a participação dos vencedores de concursos similares realizados noutros concelhos do país.