MCIC: Obras da CNAD com financiamento 100% garantido –

7/02/2018 00:37 - Modificado em 7/02/2018 00:37

De acordo com o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas que se encontra numa visita de três dias a São Vicente, as obras de requalificação arquitectónica do edifício onde funciona o Centro Nacional de Artesanato e Design arrancam no trimestre em curso, com projecto já aprovado pela Câmara e que aguarda parecer do Instituto do Património e Cultura (IPC), sem o qual, juntou, não se pode avançar com obras numa zona classificada.

Este afirma que o financiamento das obras está garantido a 100 por cento, obras que estão avaliadas em cerca de 50 mil contos. “O novo” Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) é, segundo a tutela da cultura, um projecto ambicioso e inovador, com uma visão renovada sobre a arte do design, do artesanato e da cultura na cidade do Mindelo e em Cabo Verde, com repercussão internacional através do centro.

Na agenda do Ministro para esta visita de três dias a São Vicente constam ainda os trabalhos de preparação para o início das actividades da Cesária Évora Academia de Artes (CEAA) no Mindelo e a instalação da Colecção Permanente de Arte Contemporânea.

Sobre a colecção, cujo respectivo decreto de criação foi publicado em Julho do ano passado, Abraão Vicente considerou que se está no processo de recolha das obras, sendo que Mindelo, nomeadamente o CNAD, vai ser o centro e que serão retiradas as obras que estão no Centro Cultural do Mindelo para se iniciarem as obras externas de requalificação do próprio CCM.

O Ministro anunciou ainda que o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas já tem garantido o financiamento total para o processo de certificação do artesanato nacional.