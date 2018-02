B.Leza Club em Portugal rende-se a Cremilda Medina na apresentação de “Folclore”

Numa noite onde a morna e a coladeira foram as rainhas dos estilos musicais presentes na apresentação de “Folclore”, o público que encheu o B.Leza Club rendeu-se durante a apresentação à cantora Cremilda Medina que está em terras lusas a apresentar o seu primeiro álbum.

Cremilda viajou por todas as composições do seu álbum e teve consigo dois convidados especiais, numa actuação que considera memorável.

Nancy Vieira, uma das suas referências na música de Cabo Verde, subiu ao palco para fazer um dueto com Cremilda na música “Doce Guerra”, composição de Antero Simas, momento que abrilhantou ainda mais a noite que já ia repleta de emoções e Ricardo Martins, músico português que, com a sua guitarra portuguesa, acompanhou Cremilda no fado “Sou Crioula”, composição do escritor Angolano José Eduardo Agualusa.

As mornas “Raio de Sol”, “Sonho dum Criola” composição de Morgadinho e “Um Sonho Cordode” composição de Paulino Vieira, interpretadas de forma sublime fizeram subir ainda mais as emoções que já iam bem altas, composições que falam da sua falecida avó e de sonhos de um Cabo Verde e de um mundo melhor.

Com o Carnaval à porta, “Berço d’Morabeza”, o samba de ritmos brasileiros presente em “Folclore”, fez subir a temperatura e transformou o B.Leza num autêntico sambódromo onde ninguém conseguiu ficar parado.

Com a simplicidade que a caracteriza, Cremilda Medina cativou e encantou com a sua voz doce e meiga, senhora de uma humildade única, contou na plateia com grandes nomes da cultura e entretenimento de Portugal e Cabo Verde, como é o caso de Zé Delgado, Rui Veloso e Rui Unas.

Ao ritmo da coladeira “Falta di Força” de Ti Goi, Cremilda terminou a viagem pelo seu “Folclore”, música que fez uma vez mais levantar o público presente no B.Leza.