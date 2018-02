Ulisses Correia e Silva: “É preciso recuperar as crianças e depois penalizar os que praticaram o crime“

O Primeiro-ministro reage aos desaparecimentos com preocupação. “Estamos preocupados, assim como a sociedade. Trata-se de fenómenos que aparecem de uma forma recorrente, pelo menos nas últimas notícias e estamos empenhados em dar forte combate a nível das entidades judiciárias, neste caso, a Polícia Judiciária”. Correia e Silva, por sua vez, exorta as pessoas no caso de terem qualquer tipo de informação a colaborarem.

Os pedidos têm sido no sentido de uma resposta por parte do Governo sobre o fenómeno. E o líder do executivo sublinha que está ciente de que há que se descobrir “exactamente” o que acontece e se houver justificação para penalizar os que praticam este tipo de actos. “Deverá ser feita justiça”, argumenta.

Mas, para o Primeiro-ministro, não se pode, ainda, especular sobre a existência de uma “máfia” a actuar em Cabo Verde. “É preciso recuperar as crianças e depois agir no sentido de penalizar os que praticaram o crime”.

São três casos registados desde Agosto, mas existem casos que remontam à década de noventa que nunca tiveram resposta.

O PAICV também demonstra a sua preocupação. Em declarações à RCV, afirmou que a situação é anormal e preocupante e que merece a atenção de todos. Devemos juntar-nos para ver que respostas dar para que estas situações não continuem a acontecer. A líder do PAICV considera que o sistema de videovigilância é uma boa medida mas que, isoladamente, não vai resolver o problema. “O sistema de videovigilância é uma boa medida, temos de reconhecer, mas isoladamente não vai resolver o problema”.

O Governo afirma que continua a trabalhar para que se possa encontrar as crianças e está empenhado em várias frentes para o conseguir.