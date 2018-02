Serra de Malagueta: Turista australiano agredido à facada

7/02/2018 00:25 - Modificado em 7/02/2018 00:25

Um turista australiano foi assaltado e agredido à facadas, esta semana, durante uma caminhada no Parque Natural de Serra Malagueta. Testemunhas oculares relatam que o turista foi atingido com várias facadas e perdeu três dedos de mãos. Este online tentou contar a PN , mas apenas conseguimos apurar que “ estamos a investigar o caso “ Não foi possível apurar o nome e a idade da vitima .Apenas que se trata de um turista australiano . Sabe-se que, o turista em causa estava hospedado no Hotel em Serra Malagueta e teria saído para uma caminhada, mas sem guia quando foi assaltado.

