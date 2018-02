Abrão Vicente : “a compra da ex-casa de Cesária Évora por 50 mil contos é insuportável para o Estado”

7/02/2018 00:23 - Modificado em 7/02/2018 00:23

O ministro Abraão Vicente considerou hoje, no Mindelo, “insuportável para o Estado” comprar a casa de Cesária Évora, pelo montante de 50 mil contos para ali instalar um museu com o nome da cantora.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas lembrou, em declarações à RCV, que, para além do “preço insuportável” apresentado ao Governo, há, por outro lado, custos ligados à montagem do museu Cesária Évora.

“A proposta que nós recebemos é incomportável para o ministério e para o Estado neste momento”.

Por isso, acrescentou, tem que haver “um esforço” de todos os lados, pois, para além de comprar a casa, há que montar todo o projecto museológico, pelo que se trata de um projecto que ainda está “em banho-maria”.

“É preciso uma vontade do Estado, é verdade, porque Cesária Évora é um atributo do Estado, mas tem que haver aqui uma congregação de vontades, da câmara de São Vicente, que já se disponibilizou, e é preciso montar bem um projecto que não seja apenas mostrar as coisas da Cesária”, sintetizou Abraão Vicente.

“É preciso montar um projecto que seja referência a nível internacional é para isso que estamos a trabalhar”, concluiu o ministro.

Fonte : inforpress