O Filme Djon África estreia no International Film Festival Rotterdam

26/01/2018 02:55 - Modificado em 26/01/2018 02:55

O Filme Djon África, de Filipa reis e João Miller Guerra, é uma co-produção internacional da produtora portuguesa Terra Treme, da caboverdiana OII – Cultura Comunicação Imagem e da brasileira Desvia, vai estrear no International Film Festival Rotterdam que se realiza entre os dias 24 de janeiro e 4 de Fevereiro.

A primeira exibição é já dia 26 de Janeiro, seguem-se outras 6 em diferentes salas de cinema do IFFR, até o dia 3 de Fevereiro.

O Filme foi maioritariamente rodado em Cabo Verde durante os meses de Novembro de 2015 e Fevereiro de 2016. Durante esses quatro meses técnicos, actores nacionais e profissionais locais juntaram-se à equipa portuguesa. O filme foi rodado em 5 cidades nas ilhas de Santiago, São Nicolau e Santo Antão, com equipas que chegaram a ultrapassar as 30 pessoas. A pré produção foi feita essencialmente a partir de São Vicente, sede da produtora OII Cultura Comunicação e Imagem.

O próprio processo de rodagem do filme teve um impacto cultural e económico: através da criação temporária de emprego local e, também, através do intercâmbio cultural. O filme foi maioritariamente financiado pelo ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual de Portugal.

A história, baseada na vida do personagem principal, é um lugar comum das gerações da maioria dos descendentes de caboverdianos em Portugal.