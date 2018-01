Isenção de vistos para atrair mais investimentos directos para o país

O Governo quer estender a isenção de vistos para os cidadãos americanos e europeus dos países fora do espaço Schengen.

Uma medida que visa a atracção de investimentos directos estrangeiros para Cabo Verde no sentido de fomentar o crescimento económico, criar mais emprego para que as famílias cabo-verdianas tenham mais rendimentos.

O anúncio foi feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Luís Filipe Tavares.

De acordo com este governante, o país está a modernizar os aeroportos, devendo o sistema de funcionamento ser alterado no sentido de se implementar essa medida de isenção de vistos com normalidade para benefício de Cabo Verde, pela via do incremento do turismo e, com esta medida, espera aumentar significativamente a procura por Cabo Verde, disse indicando ainda que esta medida vai ser alargada aos cidadãos americanos e dos países da Europa que não fazem parte da UE.

“Ainda na terça-feira, um relatório produzido pelo Governo dos EUA avançou que Cabo Verde é um país seguro, aconselhando os americanos a visitarem Cabo Verde para turismo e nós estamos também a trabalhar para garantirmos a isenção de vistos a cidadãos americanos, aos cidadãos do Canadá e de outros países europeus que não são do espaço Schengen”, precisou.

Declarações feitas no final da XX Reunião do Grupo Local de Seguimento da Parceria Especial Cabo Verde – União Europeia (UE), que se realizou esta quinta-feira na Cidade da Praia, onde a questão da isenção dos vistos para os cidadãos da UE esteve em discussão. “Nós passamos em revista tudo. Há um novo calendário porque, neste momento, há um conjunto de preocupações de natureza técnica que estão a ser resolvidas pelo Ministério da Administração Interna que já fixou uma nova data (Maio), por isso, prestei as informações necessárias aos Estados membros da UE e à senhora embaixadora da UE”, explicou.

