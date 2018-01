Basquetebol: Victor Andrade merece elogios do Seleccionador Nacional Emanuel Trovoada

26/01/2018 02:50 - Modificado em 26/01/2018 02:50

O basquetebolista cabo-verdiano Victor Andrade, de apenas 17 anos, vive grandes momentos na Argentina, isto após a sua estreia oficial na equipa sénior profissional do Obras Sanitárias, com a vitória por 96-72 frente ao La Union na principal Liga de Basquetebol do país.

Após a grande campanha efectuada pelo jogador no campeonato de sub-18 designada a “Liga Desarollo”, ou seja, Liga do Desenvolvimento, e que culminou com a vitória da sua equipa, o poste mereceu a confiança na equipa principal, isto com apenas 17 anos.

Victor Andrade de 2,03 metros, filho de mãe cabo-verdiana e de pai nigeriano, vice-campeão africano, torna-se assim no primeiro cabo-verdiano a jogar no campeonato argentino de basquetebol profissional. Andrade que começou a sua formação na equipa do Rosariense Clube da Ribeira Grande ingressou recentemente na equipa do Obras Basquet da Argentina, onde cumpre a sua formação.

Nas costas, o poste cabo-verdiano carrega o número 16 e o sonho de uma internacionalização por Cabo Verde, um facto que mereceu rasgados elogios por parte do seleccionador nacional “Mané” que nas redes sociais felicitou o fulgor desta promessa do basquetebol cabo-verdiano.