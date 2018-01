Campeonato Regional de Futebol regressa com jogo grande entre Académica e Batuque FC

26/01/2018 02:49 - Modificado em 26/01/2018 02:49

Após a paragem de quase duas semanas pelos compromissos da primeira eliminatória da Taça de São Vicente, o Campeonato Regional regressa este fim-de-semana para a disputa da quinta jornada com foco no jogo entre a “Micá” e os “Axadrezados” que lideram a competição.

Com a queda do Mindelense, um dos líderes a par do Batuque FC até à entrada para a quarta jornada aos pés do Farense cedendo um empate a uma bola, o Batuque FC com a vitória frente ao Ribeira Bote assumiu a dianteira do campeonato à entrada para a quinta jornada.

O jogo entre o Batuque, líder isolado do campeonato, e a “Micá”, uma equipa que vem de um ciclo negativo de resultados que, por isso, ocupa a sexta posição com apenas três pontos em quatro jogos disputados, é o centro de todas as atenções desta jornada, colocando frente a frente dois históricos do futebol de São Vicente. O Batuque ainda imbatível neste campeonato pretende continuar na senda dos bons resultados mas, para isso, vai ter pela frente uma equipa que certamente quer dar a volta a esta situação pela qual atravessa neste momento, a “Micá”, que vem de três derrotas em jogos do campeonato, a última frente ao Salamansa. Este jogo vai encerrar a jornada cinco, estando agendado para as 16 horas da tarde de domingo, 28.

O Mindelense tem perdido algum fulgor no campeonato e vem de um empate a uma bola frente ao Farense, o que possibilitou a liderança ao Batuque e também foi apanhado pelo Derby na segunda posição com 8 pontos. Nesta jornada, os “Leões da Rua de Praia” vão ter pela frente o Salamansa, actual quinto classificado com 5 pontos e que vem de uma vitória moralizadora frente à Académica. Por sua vez, o Derby, após a goleada por 5-1 imposta ao Castilho, uma das atracções deste campeonato e que serviu para alcançar o Mindelense na segunda posição, vai medir forças com o Ribeira Bote último classificado com apenas um ponto conquistado ao cabo de quatro jornadas.

Jogos e horários da quinta jornada. Confira:

Sábado: 14h Castilho x SC Farense – 16h x CS Mindelense x FC Salamansa

Domingo: 14h SC Ribeira Bote x FC Derby – 16h Académica x Batuque FC