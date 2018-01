Cabo Verde acolhe VI Encontro do Conselho Permanente dos Bispos da África Ocidental

26/01/2018 02:44 - Modificado em 26/01/2018 02:44

Cabo Verde acolhe, pela primeira vez, o encontro do Conselho Permanente dos Bispos da África Ocidental (toda a CEDEAO e a Mauritânia), que reúne representantes das Conferências Episcopais dos países da África Ocidental de língua francesa, portuguesa e inglesa (CERAO-RECOWA).

O evento acontece de 26 a 30 de Janeiro corrente, no Seminário de São José, na cidade da Praia. A Sessão de abertura oficial terá lugar no sábado, dia 27, pelas 10h00, no salão do Seminário de S. José.

No dia 28, Domingo, haverá uma solene eucaristia com os 18 bispos e 2 cardeais, às 10.30 horas, na Igreja Catedral de Nossa Senhora da Graça, Praia. É uma bela e oportuna ocasião para antecipar a celebração do aniversário da criação da mais antiga Igreja da África – a diocese Santiago de Cabo Verde – em Janeiro de 1533.

Participam neste 6º encontro 32 membros, sendo convidado de honra o cardeal Peter Turkson, Prefeito do importante Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral.

Durante esses dias serão abordados temas vários que têm a ver com a família, a juventude, a pastoral social, incluindo a análise da situação política nos respetivos países.

Neste encontro estarão presentes, ainda, os presidentes das conferências episcopais que também irão participar numa formação específica sobre a questão da “Liderança da Igreja em África» e debater sobre melhor agir e estar na igreja e na sociedade.

O Conselho Permanente reúne-se uma vez por ano (este é o 6º encontro) para fazer a avaliação geral do andamento dos trabalhos programados, o reforço da coesão das igrejas de diversas línguas e culturas, de forma a estarem mais unidas entre si as igrejas locais e nos países da Costa Ocidental da África.

Recorda-se que no ano passado, Dom Arlindo Furtado, que tinha sido nomeado membro da Comissão de Finanças, participou no encontro pela primeira vez.