Brava: Mulher encontrada morta com sinais de violência

26/01/2018 02:38 - Modificado em 26/01/2018 13:12

Uma mulher , 59 anos , conhecida por Sica, foi encontrada,ontem,25, morta na sua residência, na Cova Joana ilha Brava. De acordo com a RCV o corpo apresentava sinais de violência . Helena Pina disse a rádio pública que a mulher foi encontrado morta ao pé da sua cama, com muita pancada e sangue na cara.

Acrescenta que juntamente com um dos irmãos da vitima encontraram a porta casa partida e aberta. Em relação a vitima revelam que “que era emigrante e que costumava viajar de e para Holanda, era pessoa direita, que se relacionava bem com a vizinhança e gostava da sua família, As informações sobre este caso são ainda escassas e por enquanto existem apenas cenários traçados por populares sobre o que poderá ter acontecido na casa de Cova Joana

A Policia Judiciaria já tomou conta do caso para tentar esclarecer o que se passou , mas até agora ainda não houve nenhum pronunciamento

Em actualização .