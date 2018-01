Intoxicação alimentar: Quarenta funcionárias da ICCO atendidas no HBS

26/01/2018 02:30 - Modificado em 26/01/2018 02:32

A directora da fábrica ICCO, Eduarda Martins, em São Vicente, confirma a intoxicação alimentar ocorrida na fábrica na quarta-feira, por volta das duas horas, com os trabalhadores da fábrica a serem transportados para o hospital para serem assistidos. Como conta, foi um dia normal com os trabalhadores a almoçarem, no entanto, passado algum tempo, começaram a sentir tonturas e a vomitar. Num universo de duzentos e quarenta e dois trabalhadores, cerca de quarenta foram transportados para o hospital.

“No almoço todos comeram o mesmo peixe”, como revela, já que foram adquiridos no mesmo distribuidor. Mas, ainda não sabe ao certo o que terá provocado a reacção nos trabalhadores. “De imediato, quando começaram a sentir os sintomas, foram transportados onde foram assistidos e foi dada toda a assistência às pessoas”.

Com a situação de emergência, o hospital priorizou os trabalhadores da fábrica o que, em certa medida, criou algum descontentamento nas urgências do hospital, o que a directora da ICCO lamenta que tenha ocorrido.

“Hoje já está tudo normal. Foi um caso pontual. As pessoas já estiveram a trabalhar, estamos a falar com os funcionários”, acrescentando que ainda suste o factor psicológico de toda a situação.