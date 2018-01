Nasceram os primeiros macacos clonados como a ovelha Dolly

25/01/2018 02:01 - Modificado em 25/01/2018 02:01

A revista científica “Cell” divulgou, esta quarta-feira, que nasceram na China os primeiros macacos clonados com o mesmo método da ovelha Dolly.

Zhong Zhong e Hua Hua, que nasceram há oito e seis semanas, respetivamente, são macacos de longa cauda geneticamente iguais e, segundo os cientistas que os clonaram, estão a crescer normalmente.

Os primatas foram clonados através da transferência nuclear de células somáticas, o método utilizado com a ovelha Dolly, que, em 1996, se tornou o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir do material genético (ADN) de uma ovelha adulta.

A experiência com os macacos foi feita no Instituto de Neurociências da Academia Chinesa de Ciências, em Xangai, que promete mais primatas clonados para breve.