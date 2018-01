Galatasaray de Garry Rodrigues e Kayserispor de Ryan Mendes vencem e seguem em frente na Taça turca

19/01/2018 02:55 - Modificado em 19/01/2018 02:58

As duas equipas onde militam os dois internacionais cabo-verdianos, Garry Rodrigues e Ryan Mendes, não tiveram muitas dificuldades em eliminar nesta quinta-feira os seus oponentes na Taça da Turquia, jogos que contaram para a segunda mão dos oitavos de final.

Com Ryan Mendes a alinhar durante os noventa minutos no jogo frente ao Antalyaspor fora de portas, os forasteiros que vinham de uma vitória em casa por 3-1, não deram hipóteses e venceram, desta feita, por 0-2, a equipa que ocupa a 15ª posição da tabela classificativa da principal liga turca. Com a soma destes resultados, o Kayserispor passa a fase seguinte com um agregado de 5-1.

Já no outro jogo da tarde, o Galatasaray de Garry Rodrigues, que não saiu do banco de suplentes, também não deu hipóteses ao seu adversário, neste caso o Bucaspor e, após a vitória por 3-0 em casa, repetiu o mesmo resultado no terreno da equipa da segunda liga turca que ocupa a 15ª posição do Spor Toto 2 Lig Red Group. O Galatasaray, nestes dois jogos, apura-se com um score de 6-0.

Na segunda-feira 22, a contar para a principal Liga Turca, o Galatasaray segundo classificado com 35 pontos e o Kayserispor de Ryan Mendes que ocupa a quinta posição com 30 pontos, têm encontro marcado às 16 horas em casa do Kayserispor no Estádio Kadir Has Stadium, em jogo a contar para a 18ª jornada do campeonato.