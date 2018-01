Governo anuncia investimentos de 800 mil contos para São Vicente

19/01/2018 02:40 - Modificado em 19/01/2018 02:40

No Mindelo, o Governo e o Município anunciaram as obras de requalificação da estrada da Baía das Gatas. Segundo a Ministra Eunice Silva, em termos de obra “não se fica por aí” e vão continuar a trabalhar em várias frentes com o Município, nomeadamente, nas reabilitações de casas de famílias vulneráveis e ainda no trabalho nos bairros.

O pedido da Ministra é que “São Vicente confie e se junte ao Governo nessas empreitadas”.

Sobre as obras, Eunice Silva considera que serão uma mais valia para os visitantes e turistas, já que “vai nascer uma estrada bonita e segura e uma Baía das Gatas requalificada e aprazível”. O lançamento desta obra faz parte, segundo a Ministra, de um leque de obras de grande envergadura que o Governo está a lançar “noutros domínios e em todo país”.

“Nesse quadro, São Vicente está fortemente contemplado, aliás, o lançamento destes dois projectos são o exemplo que materializa o compromisso do Governo para com o povo de São Vicente e o país em geral”, como considera.

Duas obras que têm em vista o desenvolvimento do turismo como considera o edil Augusto Neves. “Uma estrada que atravessa a ilha toda, é uma estrada de muita importância e uma estrada que abrirá os caminhos à política de incentivo do turismo de São Vicente”. À margem das comemorações do Dia do Município, Neves considera que melhor São Vicentnão poderia ter tido como presente.

O projecto de requalificação da estância turística da Baía das Gatas encontra-se agora em consulta pública da sociedade civil e das instituições para a obtenção de subsídios.