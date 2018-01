Pedidos ao santo Vicente: Trabalho e Segurança

19/01/2018 02:40 - Modificado em 19/01/2018 02:40

No dia 22 de Janeiro, Mindelo comemora o Dia do Município e do padroeiro da ilha. O padroeiro da ilha, São Vicente, tem uma história marcada por dificuldades ao tentar viver a sua fé, sendo um mártir pelas suas crenças. A ilha comemora o Dia do Município num período especial, num mês em que já houve uma manifestação civil com certas reivindicações para a ilha como uma melhor distribuição das rendas para as ilhas e mais investimentos e oportunidades. Manifestação que antecedeu a apresentação de obras apresentas pelo Governo juntamente com a Câmara com o objectivo de melhorar o ambiente económico e social da ilha, assim como a instalação do Ministério da Economia Marítima na ilha.

A esperança ou pedidos a São Vicente, nesta época em que o mesmo recebe as preces, não estão longe dos pedidos que têm vindo a ser reiterados pelas pessoas noutras ocasiões: emprego e segurança. São questões que a ilha tem debatido e que têm sido reivindicadas.

Como em qualquer época festiva, os votos de vida e saúde para todos já são da praxe, aos quais se juntam também outros pedidos de “paz e sossego”.

“Peço é paz e harmonia para todos e que possamos sempre viver em paz, mas também possa aparecer mais trabalho para as pessoas”, como resume Marcos Dias. Porque os pedidos podem ser mais específicos, como em conversa com um vendedor ambulante que quer apenas que o deixem fazer as vendas, assim como para as pessoas, para que todos possam buscar o seu dia-a-dia sem problemas, pedido apoiado. O pedido de emprego é comum, como diz Sandra Cruz, para quem há muitos jovens formados sem perspectiva o que é uma situação que precisa de mudar.

Segundo os entrevistados, perante as dificuldades por que passa a ilha, o desejo é que a situação possa melhorar. A segurança é um bem importante que as pessoas esperam que possa ser mantido. Os pedidos de paz e harmonia são constantes. “Que todas as pessoas possam estar em paz e que São Vicente possa ser aquela ilha que sempre foi”, adianta Paulo Fortes. E com os últimos acontecimentos em todo o país, o pedido soa legítimo.

A prenda para a ilha politicamente do agrado do Presidente Augusto Neves foi o anúncio do Governo das obras de reabilitação da estrada e da orla Marítima da Baía das Gatas.