Presidente da CAF disponível para sensibilizar FIFA no sentido de direccionar projectos para Cabo Verde

19/01/2018 02:29 - Modificado em 19/01/2018 02:29

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmed Ahmed, que se encontra de vista a Cabo Verde, mostrou-se hoje, na Cidade da Praia, disponível para sensibilizar a FIFA a direccionar projectos para o arquipélago cabo-verdiano.

Ahmed Ahmed, que falava à jornalista depois um encontro com uma delegação da FCF, disse que durante a reunião foi confrontado com diversas questões, entre elas as dificuldades encontradas na realização das competições a nível do país, tendo em conta a orografia das ilhas.

Para já adiantou que a CAF vai ajudar o país na identificação de questões ligadas à formação, nomeadamente no reforço da capacidade a nível do secretário-geral e novos directores técnicos nacionais e outras formações de base.

A participação de Cabo Verde em competições continentais foi outro assunto abordado e neste particular adiantou que se está numa fase de reformulação das competições da CAF, como por exemplo a liga dos campeões, no sentido de garantir mais países e outros clubes.

“Esta competição é fundamental para o desenvolvimento do nosso futebol”, salientou, indicando que praticamente sempre participam os mesmos países, o que não contribui para o desenvolvimento do futebol.

Para o presidente da FCF, Mário Semedo, esta visita do dirigente máximo do futebol em África “encoraja e abre boas” perspectivas do país poder contar com apoios concretos da CAF para a realização de projectos em carteiras.

“Como sabem no passado apostou-se muito a nível da selecção nacional, neste momento temos uma aposta muito clara direccionada para o futebol interno, nomeadamente o novo modelo do campeonato nacional de futebol, a licença dos clubes, o apoio aos clubes, apoios às associações regionais de uma forma mais consistente e a organização das selecções de base. Tudo isso falamos com a delegação da CAF que está também determinado em nos apoiar”, disse Mário Semedo.

Mário Semedo adiantou que na qualidade de vice-presidente da FIFA, Ahmed Ahmed poderá junto da FIFA “sensibilizar e influenciar” para que outros projectos sejam também canalizados para Cabo Verde.

No que se refere à participação nas competições africanas, nomeadamente a liga dos campeões, disse que a delegação cabo-verdiana mostrou claramente que as dificuldades advêm do facto do país ser composto por ilhas.

“Falamos do aperto financeiro que temos e tudo isso, portanto são questões que trazemos e que irão ter respostas adequadas no quadro da reestruturação também a nível da CAF”, disse, indicando que “já há um compromisso em apoiar”, devendo a FCF a partir de agora apresentar projectos concretos.

Para além do encontro com a delegação da Federação Cabo-verdiana de Futebol, o presidente da CAF encontrou-se na tarde hoje com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e com o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire.

Esta sexta-feira Ahmed Ahmed viaja para São Vicente.

Inforpress