Árbitros recebem prémios e apitam Taça Município de São Vicente

18/01/2018 13:15 - Modificado em 18/01/2018 13:15

Os árbitros do Conselho Regional de Arbitragem de São Vicente já receberam os prémios de jogo em atraso, no valor de 350.000.00. Com esta medida anulam a sua decisão de não apitar os jogos da Taça Município de São Vicente marcados para os dias 20, 21 e 22 de Janeiro. O NN sabe que regularização dos prémios ficou a dever-se a uma verba que a CMSV atribui a Associação Regional de São Vicente e estava em atraso foi paga ontem.

Recordamos que os árbitros do Conselho Regional de Arbitragem de São Vicente tinham decidido não arbitrar os jogos da Taça Município de São Vicente marcados para os dias 20, 21 e 22 de Janeiro.