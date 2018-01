Jovem de Ribeirinha assassinado na ilha do Sal

18/01/2018 11:56 - Modificado em 18/01/2018 12:24

O crime ocorreu ontem a tarde na cidade de Santa Maria, Sal. Nuno Silva foi baleado em frente a loja Superbook, com seis tiros e não resistiu aos ferimentos acabando por falecer.

Ex jogador do Dérby em São Vicente, na ilha do Sal representou as equipas do Acadêmico do Aeroporto e o Sport Club Santa Maria. Atualmente militava pela formação de Florença.

Segundo informações recolhidas por este online, acredita-se que o atirador e a vítima tinham problemas. Ao que tudo indica trata-se de uma execução. Dados ainda não confirmados, dizem que o agressor ainda se encontra a monte, mas as autoridades já tem em sua posse todos os dados sobre o suspeito. O caso já se encontra sob a alçada da Policia Judiciária. O ex-presidiário André Avelino Mendes Tavares está a ser apontado como o presumível assassino.

Natural da ilha de São Vicente, Ribeirinha. O jovem era irmão mais velho, do jogador da seleção nacional, Carlos “Ponk”, que atualmente milita no campeonato português.

Na sua página do Facebook, o jogador o jogador deixa uma mensagem de consternação ao irmão que lhe foi tirado de uma forma tão brutal.

Este é o segundo homicídio registado na ilha do Sal este ano.

Em actualização