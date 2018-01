Câmara Municipal da Boa Vista disponibiliza 1.700.000 ECV para o Carnaval 2018

18/01/2018 00:34 - Modificado em 18/01/2018 00:34

A Câmara Municipal da Boa Vista disponibiliza 1.700.000 ECV para “brincar” o Carnaval 2018, que acontece no dia 13 de Fevereiro, sendo que oitocentos contos são para grupos oficias, enquanto que a restante fatia será destina a prémios e apoio a todas as escolas e jardins infantis da ilha, ao grupo “Blocona” (do Centro de Dia para Idosos), Comunidades Africanas, Mandingas e grupos de Animação.

À semelhança dos anos anteriores, dois grupos carnavalescos vão animar a festa do Rei Momo na Boa Vista, estando confirmados para a folia, os grupos Vindos do Espaço (Rabil) e Maravilhas da Boa Vista (Sal-Rei) que vão abrilhantar o Carnaval no desfile que deverá acontecer na Cidade de Sal-Rei.

Perspectivando uma boa festa de Entrudo na ilha das Dunas, o Edil José Luís Santos, referiu que apoiar os grupos carnavalescos é um “sinal claro” que o programa cultural desta edilidade privilegia a cultura popular, nomeadamente, o Carnaval e as Festas de Romaria.

Em relação aos grupos oficiais, as categorias premiadas serão: Rei, Rainha, Mestre de Sala, Rainha de Bateria, Porta-Bandeira, Melhor Carro Alegórico, Música Original, assim como melhor Grupo de Animação.

De salientar ainda que a Câmara Municipal da Boa Vista vai receber um apoio simbólico do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas na ordem dos 200.000 ECV no quadro do programa de incentivo ao Carnaval 2018.