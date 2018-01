Santo Antão: Comemoração do Dia do Município da Ribeira Grande com nota positiva dos munícipes

As comemorações do 17 de Janeiro, dia Município da Ribeira Grande e do patrono da ilha Santo Antão, tiveram como pontos altos , nesta quarta-feira, uma Sessão Solene na Câmara Municipal , a Missa Solene realizada na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, seguida de uma procissão para comemorar o dia do patrono da ilha.

Anualmente são muitas as actividades levadas a cabo em comemorações ao dia 17 de Janeiro, como a Feira-industrial em ponta do Sol, realizada nos dias 12 e 13 deste mês, ainda várias actividades de caracter desportivos como o futsal, hipismo, corridas de resistência e, também uma exposição de pinturas. Na tarde terça-feira foi realizado a habitual corrida de cavalos e no mesmo dia a noite foi de muita euforia no Terreiro da Povoação onde alguns grupos por algumas horas presentearam os presentes com ritmos diversos.

Hoje a Missa Solene na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, prosseguida de uma procissão pelas principais ruas da Cidade, juntou muitos fiéis religiosos marcaram a sua presença. Na Camara Municipal do Concelho vereadores e deputados municipais, reuniram numa Sessão Solene no Salão Nobre da CMRG onde foram homenageadas algumas figuras ilustres do Concelho e de ilha em geral. Na tarde do dia houve o público foi agraciado com a disputa da final da corrida de cavalos.

Algumas pessoas abordadas por este Online expressaram a sua satisfação pelas actividades levadas a cabos no decorrer destes dias, principalmente a feira agro-industrial em Ponta do Sol, e do espectáculo musical no Terreiro da Povoação. Para o ano a expectativa segundo estas mesmas pessoas que dão “nota positiva” as actividades realizadas sejam estendidas para toda Ilha por se tratar também do dia do Patrono da Ilha,