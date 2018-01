Campeonato Nacional de Xadrez no Mindelo arranca com forte participação de jovens

18/01/2018 00:32 - Modificado em 18/01/2018 00:32

Uma situação que no entender do Presidente da Federação de Xadrez pode levar a um rejuvenescimento da modalidade em Cabo Verde.

Acontece desde ontem, 17 de Janeiro, o Campeonato Nacional de Xadrez. E durante cinco dias, a ilha de São Vicente vai receber cerca de seis dezenas de jogadores de xadrez oriundos de seis ilhas do arquipélago nos Campeonatos Nacionais de Xadrez nas classes rápidas e semi-rápidas, bem assim no Campeonato Nacional de Equipas em Partidas Clássicas.

A cidade do Mindelo foi escolhida como palco destas competições. Segundo a mesma fonte, uma vez que serão cinco campeonatos a serem disputados num período de cinco dias, isso permitirá uma aproximação da organização, a FCX, que se encontra sediada em São Vicente, para garantir a qualidade da competição e da organização.

Durante cinco dias estão calendarizados o primeiro Campeonato Nacional de Equipas em Partidas Clássicas, o segundo Campeonato Nacional Individual de Partidas Rápidas e Semi-rápidas e o segundo Campeonato Nacional de Equipas em Partidas Rápidas e em Partidas Semi-rápidas.

Segundo o Presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), Francisco Carapinha, no Campeonato Nacional por Equipas participam as formações da Académica da Praia (Santiago), Solpontense (Santo Antão), Escola Secundária Baltazar Lopes da Silva (São Nicolau), Castilho e Pinel Chess (São Vicente) e Oderf (ilha do Sal).

A nova época arranca este mês com o intuito de ter uma competição de nível para apurar a primeira equipa campeã de Cabo Verde de partidas clássicas.

A Federação foi fundada em 2016 e quer dar continuidade ao trabalho feito desde essa altura. A aposta, segundo a mesma fonte, é que o país possa participar nas Olimpíadas de Xadrez que se realizam na Geórgia, no mês de Setembro.