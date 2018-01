Filme ‘Os dois irmãos’ estreia em São Vicente no dia 27 de Janeiro

São Vicente recebe no dia 27 de Janeiro a estreia do filme “Os dois irmãos”, uma adaptação do livro do mesmo nome. Esta é a segunda obra adaptada de Germano Almeida que podemos ver em tela, depois de “O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo”.

Mas, ao contrário dessa primeira adaptação cinematográfica, “Os dois irmãos” têm o seu elenco formado a 100% por actores cabo-verdianos residentes e da diáspora.

Entretanto, antes dessa data, a película tem estreia marcada em Santiago. A estreia na cidade da Praia está prevista para o dia 25 de Janeiro, pelas 21 horas na Assembleia Nacional, e no dia 26 na Assomada.

“A história que serve de suporte a esta história aconteceu lá pelos anos de 1976, algures na ilha de Santiago. Como agente do Ministério Público fui responsável pela acusação de “André” pelo crime de fratricídio. Só muitos anos depois percebi que “André” nunca mais me tinha deixado em paz. Devo-lhe este livro no qual a realidade se confunde com a ficção”. – Escreveu Germano Almeida nas primeiras páginas daquilo que veio a resultar na obra “Os dois irmãos”, livro que agora vemos adaptado para o cinema, numa realização de Francisco Manso e produção de José Mazeda.