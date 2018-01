JHA : “Todas as pressões do povo manifestando a sua insatisfação ou satisfação devem ser valorizadas”

A líder do PAICV, Janira Hopffer Almada, considera um grande exercício de cidadania, “pela positiva”, pela forma como as pessoas se manifestaram e por se manifestarem. A líder do PAICV que discordou dos comentários do líder do Governo sobre a manifestação, na sua mensagem de 13 de Janeiro questionou o percurso da democracia com “tentativas de ofuscar os ganhos” e “várias questões se colocam, hoje, à nossa democracia, já que assistimos a determinados riscos que, se não forem enfrentados e minimizados, podem vir a fragilizá-la nos seus elementos substanciais, tanto nos princípios da organização política, como nas modalidades dos acertos institucionais”. “Todas as pressões do povo manifestando a sua insatisfação ou satisfação devem ser valorizadas e nunca apoucadas”, como afirma em relação ao comentário do Primeiro-ministro.