Mais uma atriz porno diz ter sido convidada para o quarto de Trump

14/01/2018 23:26 - Modificado em 14/01/2018 23:26

Alana Evans diz que foi convidada por colega que passou noite com Trump em hotel.



Depois de o Wall Street Journal ter noticiado que Donald Trump pagou cerca de 100 mil euros a Stormy Daniels, uma atriz pornográfica, para que esta mantivesse o silêncio sobre uma noite que terão passados juntos, uma segunda estrela do cinema para adultos vem agora dizer que também foi convidada para essa mesma sessão de sexo, que terá ocorrido em 2006. Alana Evans conta ao site Daily Beast que assistiu ao encontro entre Stormy e Trump, que aconteceu em julho de 2006 (poucos meses depois de Melania, atual mulher de Trump, ter dado à luz o seu filho mais novo), num torneio de golfe no Nevada. E acrescenta que também ela foi convidada a juntar-se a Trump e a Stormy no quarto de hotel do magnata. “A Stormy disse-me que tinha conhecido o Donald Trump e que era suposto passar a noite com ele. E convidou-me a juntar-me a eles. A Stormy disse-me que o Donald sabia extamente quem ela era e queria encontrar-se com ela”, conta Alana ao Daily Beast. A atriz porno diz que recebeu várias chamadas da amiga ao longo da noite, pedindo-lhe que se juntasse a ela e a Trump, mas Evans recusou e inventou desculpas para não aparecer. No dia seguinte, Evans telefonou a Daniels a perguntar como tinha corrido a noite. “Tudo o que vou dizer é que acabei com o Donaldo no seu quarto de hotel. Imagina ele a perseguir-me à volta do quarto com as suas cuecas brancas”. Daniels disse ainda que Trump lhe ofereceu as chaves para condomínios seus na Flórida.

O Daily Beast diz que duas outras fontes ligadas à indústria porno confirmaram a história que Trump e os seus advogados negam. Michael Cohen enviou uma declaração ao Daily Beast: “Estes rumores andam a circular repetidamente desde 2011. O Presidente Trump volta a negar veementemente as pretensas ocorrências com a senhora Daniels. O advogado juntou uma carta datada de 10 de janeiro, em que Daniels nega o caso. A estrela porno chegou a dizer que, se o caso tivesse acontecido, teria incluído o episódio no livro que escreveu sobre a sua vida.