EUA: Jovem de 20 anos ganha jackpot de 370 milhões

14/01/2018 23:20 - Modificado em 14/01/2018 23:20

Um jovem californiano foi o feliz contemplado com o quarto maior jackpot de sempre na lotaria norte-americana, no valor acumulado de 370 milhões de euros. Shane Missler, de apenas 20 anos, diz que se vai “divertir e fazer o bem no Mundo”.