Batuque vence Ribeira Bote e aproveita da escorregadela do Mindelense para se isolar na liderança do campeonato

14/01/2018 22:57 - Modificado em 14/01/2018 23:51

O Batuque FC, após a realização da quarta jornada do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente, lidera de forma isolada a prova, isto após vencer, no sábado, o Ribeira Bote por 1-3, aproveitando da melhor forma possível mais um deslize do Mindelense que empatou a uma bola frente ao Farense, para se distanciar da concorrência directa.

Os comandados agora por Bubista não desarmam no Campeonato Regional de Futebol e, depois da vitória sobre o Ribeira Bote, estão agora sozinhos na liderança, com dois pontos de vantagem sobre o Mindelense que não acertou ainda o passo neste novo ano e que já cedeu dois empates de forma consecutiva, primeiramente frente ao Ribeira Bote na jornada passada a zeros e, agora, frente ao Farense a uma bola. No jogo que deu a liderança isolada da prova ao Batuque, no sábado, Bomba, Gito e Mumutcha fizeram os golos dos axadrezados ao passo que Dirceu, de penálti já bem perto do final da partida, reduziu o score.

Quem não inicia 2018 da melhor forma é o Mindelense que em dois jogos consecutivos não sabe o sabor da vitória e, concluída a quarta jornada, está a dois pontos do líder Batuque. Aos três minutos de jogo, Ivan abriu o activo para o Mindelense, mas em cima do apito final do jogo, noventa mais três minutos, Djay estabeleceu o empate para o Farense e o resultado final do jogo. O Mindelense, com este resultado, vê o Batuque a aumentar a vantagem para dois pontos e foi ainda apanhado pelo Derby que goleou o Castilho por 5-1, somando os mesmos oito pontos que os “Leões da Rua de Praia”. No último jogo da jornada, o Salamansa venceu a Académica por 2-1.

Com quatro jornadas do Campeonato Regional disputadas, o Batuque segue líder com 10 pontos, seguido pelo Mindelense e o Derby com 8 pontos, o Castilho com 6 pontos, o Salamansa com 5 pontos, a Académica com 3, o Farense com 2 e o Ribeira Bote com 1 ponto.