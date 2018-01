Rosariense vence Taça Município da Ribeira Grande 2018

14/01/2018 22:56 - Modificado em 14/01/2018 22:56

O Rosariense empatou frente ao Beira-Mar por 1-1 e sagrou-se, este domingo, vencedor da “Taça Município da Ribeira Grande 2018”, sucedendo assim a este adversário na conquista do título que arrebatou em 2017.

O Rosariense Clube da Ribeira Grande empatou frente ao Solpontense a uma bola este domingo, ficando em igualdade pontual com o Beira-Mar, mas destacou-se nos golos marcados e sofridos e venceu a Taça Município da Ribeira Grande 2018 de Futebol, enquadrada nas comemorações do 17 de Janeiro, Dia do Município local e do patrono Santo Antão.

Apesar da sobrecarga física por ser o segundo jogo disputado em dois dias consecutivos, os atletas do Rosariense deram bem conta de si num jogo muito difícil para os comandados de Tutuya que estiveram atrás no marcador isto após o golo do avançado do Beira-Mar Djudja, mas que Bida, o lateral esquerdo do “Rosa”, tratou de empatar e dar, assim, mais uma Taça à equipa do Rosariense que já soma desde a época passada quatro títulos conquistados de forma consecutiva; Campeonato da Segunda Divisão 2016/17, Taça da Região Norte de Santo Antão na mesma época, Supertaça Nené época 2017/18 e agora a Taça do Município da Ribeira Grande 2018. De realçar que o Rosariense em 38 jogos oficiais, soma 35 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O Torneio Município 2018 foi disputado por seis clubes sediados no Concelho da Ribeira Grande, no sistema de pontuação e decorreu desde sexta-feira, dia em que o Beira-Mar venceu o Santo Crucifixo por 2-1 e o Solpontense goleou o Sinagoga por 0-4. No sábado, o Rosariense goleou o Torreense por 6-0 e no último jogo do dia, o Santo Crucifixo venceu o Solpontense por 2-3. No último dia da prova, no domingo, o Beira-Mar e o Rosariense empataram a uma bola, enquanto que o Sinagoga venceu o Torreense por 2-1.

Com estes resultados, o Rosariense venceu a prova com 6 pontos, com mais golos marcados que o Beira-Mar que ficou na segunda posição com os mesmos 6 pontos, seguidos pelo Solpontense, Santo Crucifixo e Sinagoga com 3. Na última posição surge o Torreense que não pontuou nesta competição.