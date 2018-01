São Domingos : Incêndio numa casa SOS destrói dois quartos

14/01/2018 23:15 - Modificado em 15/01/2018 00:07

Um incêndio ocorrido , no dia 13 de Janeiro , destrui dois quatros de uma casa da Aldeia SOS em São Domingos .O recheio foi todo consumido pelo fogo , cujas origens ainda não foram apuradas . Em comunicado a direcção das Aldeias SOS esclarece que “A fumaça espalhou por toda casa, mas não houve nenhuma vítima apenas danos materiais. Informamos ainda que a origem do incêndio ainda é desconhecida pelo que está-se nas averiguações necessárias para se apurar a origem do mesmo.”, O valor dos danos provocados pelo incendio , ainda , não foram apurados ,

O fogo foi extinto com a intervenção do Corpo de Bombeiros de São Domingos e da Praia