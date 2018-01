Grupo Carnavalesco Flores do Mindelo arranca ensaios esta segunda-feira

14/01/2018 22:50 - Modificado em 14/01/2018 22:50

Às 8 horas da noite, com a batucada da Bateria os “Florianos”, o grupo dá o pontapé de saída nos ensaios de Carnaval, com a forte ambição de recuperar a antiga glória do grupo que, em 2010, conquistou o título de tricampeão do Carnaval de São Vicente. E desde então, nunca mais recuperou o título.

De relembrar que o grupo é quarto classificado durante quatro anos consecutivos no Carnaval de São Vicente.

Oito anos depois, o grupo quer disputar o título e promete um desfile de qualidade para o dia 13 de Fevereiro. O Vice-presidente do grupo, Nuno Costa, garante que os preparativos à volta do enredo estão a decorrer normalmente.

Este ano, o grupo leva para as ruas do Mindelo o tema “Duna, duna, trina, catarina berimbau são deus: sete e sete são catorze – Da brincadeira tradicional à maior brincadeira do Mundo”, o grupo pretende resgatar as actividades que outrora animavam as crianças e que agora foram substituídas pelas tecnologias.

Com o enredo dividido em três sectores, o grupo calcula atingir 800 figurinos, distribuídos pelas 14 alas e pelas cinco alegorias que comportam, três carros alegóricos e dois tripés, um na comissão de frente e outro a meio do desfile.

A música do grupo é uma composição de Vladimiro Dias (Vady Dias), “Brincadeira De Outrora”, uma música que entra, segundo o grupo, no espírito do enredo, com uma melodia que fica no ouvido com uma mistura inovadora de sonoridades.

O Cruzeiros do Norte pretende levar para o sambódromo da Rua de Lisboa cerca de 1000 figurinos distribuídos em 13 alas à volta do enredo “Vencer as misérias humanas e sobreviver” e o Vindos do Oriente, com “África, a Mãe da Humanidade”, o enredo com que o vencedor do Carnaval mindelense de 2017 quer revalidar o título. O início dos ensaios aconteceu este sábado. O Monte Sossego, por seu turno, preferiu um desfile pelas ruas do Mindelo, com o trio eléctrico.

Outro grupo que também já está a colocar em prática as suas coreografias é o grupo Samba Tropical. O desfile do Samba Tropical acontece na noite de segunda-feira, 12 de Fevereiro.

De acordo com o sorteio divulgado pela Câmara Municipal, Monte Sossego é o primeiro grupo a entrar na Rua de Lisboa, seguido do Cruzeiros do Norte, do Vindos do Oriente e, por último, do Flores do Mindelo.