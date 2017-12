MpD e PAICV optam por vias diferentes ao comentar a greve da Polícia Nacional

28/12/2017 08:07 - Modificado em 28/12/2017 08:21

O PAICV e o MpD, por vias diferentes, analisam a greve da Polícia Nacional. O PAICV fala de uma situação “grave” e “histórica” pois “é a primeira vez que a Polícia Nacional faz greve!”, num texto publicado na rede social Facebook da Presidente do partido. O MpD, argumentou pela mesma rede e optou pela via da menção do “investimento do Governo na melhoria das condições salariais e no reforço de meios, viaturas e equipamentos da Polícia Nacional”.

A avaliação do PAICV sobre a situação prende-se com o facto de “ter sido celebrado um acordo com o Governo, em Março deste ano, precedido de um pré-aviso de greve! Acordo este que, entretanto, não foi cumprido pelo Governo!”. Ainda questiona “as estatísticas, para demonstrar que, afinal, Cabo Verde estava mais seguro, enquanto País, porque o seu Governo já tinha disponibilizado mais meios e o pessoal da Polícia Nacional estava mais motivado”. E pede uma nova atitude.

O MpD menciona os meios disponibilizados pelo Governo na mesma rede social, falando de investimentos de quatrocentos e trinta e oito mil contos, divididos em duzentos e trinta e três mil contos em meios, viaturas e equipamentos e duzentos e cinco mil contos em estatutos remuneratórios, promoções e progressões. Em medidas “concretas”, menciona a aprovação do estatuto remuneratório, a resolução de processos de promoções e progressões e, ainda, a distribuição do fardamento e o reforço de cooperações.

O PAICV menciona que está “preocupado com o nível das promessas feitas e com a bondade dos compromissos assumidos por parte de alguém que, tendo desempenhado funções governamentais, deveria conhecer as possibilidades, as dificuldades do país”.

A greve continua com a duração de três dias e a Direcção Nacional da PN afirmou que todas as esquadras e comandos estão a funcionar.