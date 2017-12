São Vicente: PN em greve pede serenidade á população

27/12/2017 11:22 - Modificado em 27/12/2017 13:50

A Policia Nacional cumpriu o anunciado, e iniciou uma greve de três dias. Em São Vicente os agentes encontram-se á frente da esquadra do Mindelo. Segundo informações do presidente do Conselho fiscal da SINAPOL, Cilírio Cidário, a adesão está à volta dos noventa e sete (97%) por cento. Os outros três por cento são de pessoas que dormiram em serviço e esta manhã estavam a descansar.

O governo determinou a requisição civil para a Policia Nacional, e como explica o Cilírio a requisição “não teve qualquer efeito em São Vicente porque as pessoas que foram convocadas não aderiram a convocação e vieram para greve e foram solidários”.

Como alerta este líder sindical “trata-se de uma reivindicação justa. Tivemos durante o mês de março com o Ministro da Administração Interna, que assinou connosco um memorando de entendimento, que levou a suspender a greve nessa altura. E agora veio dar o dito pelo não dito dizendo que existe outras prioridades.

Os agentes da PN estão abertos se o governo chamar o SINAPOL para a mesa de negociação, mas até ao momento não existe nenhum sinal da parte do governo. “E sabemos o quanto os cidadãos estão á espera de nós, e estamos a abertos e negociar e chegar a um entendimento”.

O representante do SINAPOL afirma que “a culpa não é nossa e fizemos de tudo para que a greve não acontecesse. Pedimos a população serenidade, e vejam que somos cidadão cujos direitos foram violados.

