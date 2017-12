Comité Olímpico Cabo-Verdiano ganha mais seis filiados

27/12/2017 02:29 - Modificado em 27/12/2017 02:29

O Comité Olímpico Cabo-Verdiano (COC), após a Assembleia-Geral ordinária da organização olímpica, com a presença de todos os membros da mesa, comunica que as modalidades de Natação, Surf, Ciclismo, Ténis de Mesa, Xadrez e Desporto Universitário são as recentes associações desportivas nacionais filiadas ao COC.

De acordo com o mesmo organismo, com a entrada destes seis associados, o COC passa a contar agora com 17 associações filiadas, para além das federações já existentes: Atletismo, Andebol, Boxe, Ginástica, Karaté, Basquetebol, Taekwondo, Voleibol, Futebol, Ténis e a associação de Judo. O mesmo assegura que esta filiação é mais um passo que as recentes federações dão, trazendo a possibilidade de financiamento de projectos apresentados à instituição olímpica.

Com a tomada de posse dos novos órgãos no passado dia 15 deste mês, esta é a primeira Assembleia-Geral realizada pela equipa que vai estar à frente da instituição até 2021 e que, inclusive, aprovou com unanimidade o Plano de Actividades e Orçamento para 2018.