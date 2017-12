Kevin Oliveira e Nuno Rocha organizam jogo beneficiário no dia 30 deste mês

27/12/2017 02:31 - Modificado em 27/12/2017 02:31

Os dois futebolistas internacionais cabo-verdianos, Kevin Oliveira e Nuno Rocha, vão realizar no dia 30 deste mês, sábado, no campo da Ribeira de Craquinha um jogo de carácter solidário com o objectivo de ajudar as famílias carenciadas.

O jogo entre os amigos do são-vicentino Kevin Oliveira que milita no Atlanta United Football Club, equipa da cidade de Atlanta do Estado Norte-Americano da Geórgia e que disputa a Major League da América do Norte (MLS), e os amigos do jogador praiense Nuno Rocha que representa as cores do FK Tosno da Rússia, vai ser disputado pelas 15 horas de sábado, no campo da Ribeira de Craquinha, São Vicente. Este jogo tem figurino solidário e para quem quiser marcar presença no campo da Ribeira de Craquinha para assistir ao jogo, os organizadores fazem apelo a apenas um quilo de alimento que será revertido depois para as famílias carenciadas.