Vinte e cinco veículos apreendidos no fim-de-semana de Natal

27/12/2017 02:26 - Modificado em 27/12/2017 02:26

Enquadrado no Plano de Natal e Fim de Ano em São Vicente, a Polícia Nacional tem intensificado a sua área de actuação com todas as brigadas da polícia. E o trânsito não deixa de ser uma preocupação nesta altura festiva, onde costuma haver alguns exageros, nomeadamente, na noite de Natal.

Entretanto, no passado fim-de-semana, a Polícia de Trânsito não registou ocorrências graves nas estradas de São Vicente.

Foram fiscalizados 269 veículos e destes, foram apreendidos vinte e cinco devido a irregularidades documentais. Um indivíduo foi detido por condução sob efeito do álcool.

Em termos de suspeitos, a PN abordou na via pública 159 indivíduos, tendo conduzido 27 destes para identificação.

Deteve ainda seis indivíduos a serem apresentados ao Ministério Público, dois por porte de arma branca, um por posse de estupefacientes, dois por ofensa à integridade física e um por condução sob o efeito do álcool.

De recordar que o Comando Regional da Polícia Nacional em São Vicente, está a executar desde o dia 14 de Dezembro e até ao dia 03 de Janeiro, o Plano de Natal e Fim de Ano, cujo objectivo é transmitir um maior sentimento de confiança e diminuir a criminalidade nesta época, em forte colaboração com a população.