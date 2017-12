Selecção de Cabo Verde que participou pela primeira vez no CAN, homenageada em Janeiro pela FCF

27/12/2017 02:22 - Modificado em 27/12/2017 02:22

Em Janeiro, os ‘Tubarões Azuis’ comemoram o quinto aniversário da primeira participação de sempre numa fase final do CAN, na África do Sul (2013).

A direcção da Federação Cabo-verdiana de Futebol vai assinalar, em Janeiro, o quinto aniversário da primeira participação de sempre da Selecção de Cabo Verde numa fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2013), na África do Sul.

Mário Semedo diz que a ocasião vai ser aproveitada para distinguir esta efeméride enquanto “um momento alto do futebol cabo-verdiano”, por ter marcado a primeira participação de Cabo Verde na montra maior do futebol africano e ainda mais ante a África do Sul, na qualidade de país anfitrião da Copa d’África’2013 e acredita que é de toda a justiça reconhecer e homenagear este grupo de trabalho, isto é, jogadores, staff, equipa técnica, bem como todas as pessoas e instituições que contribuíram para o êxito da participação cabo-verdiana no CAN’2013, afirmou o líder da FCF, citado pela Inforpress.

Pretende-se, com esta homenagem simbólica, atribuir um diploma de reconhecimento e a confecção de alguns produtos de “marchandise” alusivos a esse facto, de forma a reconhecer e agradecer todos os que dignificaram a prestação de Cabo Verde nessa prova.

Na sua primeira participação de sempre numa fase final do CAN, na 29ª edição, Cabo Verde dividiu o grupo A com os anfitriões sul-africanos, Marrocos e Angola, tendo-se qualificado para os quartos de final, cujo acesso à meia final foi perdido a favor do combinado nacional do Gana, num “penálti polémico” que ditou a passagem do Gana.

Segundo Mário Semedo, a ocasião irá servir, igualmente, para recuperar o ambiente, a cultura e a amizade do grupo que se vivia nessa altura, considerados elementos “importantes” para o sucesso dos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a Selecção de Cabo Verde.

Acredita Semedo, que esta homenagem contribuirá grandemente para recuperar o prestígio da Selecção de Futebol de Cabo Verde, numa altura em que a nova equipa saída da última Assembleia-geral electiva se encontra “a arrumar a casa e a inteirar-se dos ‘dossiês’ existentes, para que se possa ‘arrancar com toda a força em 2018’”:

Adianta ainda que, em 2018, a FCF tem pela frente vários desafios e compromissos, pelo que a direcção terá de tomar decisões o mais rapidamente possível “para não pôr em causa o futuro da Selecção Nacional de Cabo Verde”.

Fonte: Inforpress