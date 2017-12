PN parte para a greve

27/12/2017 02:16 - Modificado em 27/12/2017 02:16

A Polícia Nacional vai entrar em greve geral nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro. Em questão está o não cumprimento por parte do Ministério da Administração Interna do Memorando de Entendimento assinado em Março, em que o Ministério absorveu as reivindicações da classe. Na altura, em Março, a PN tinha convocado uma greve, mas depois de um entendimento com o Ministério, a greve foi suspensa. Na altura, a população demostrou-se apreensiva.

Como foi avançado, o Sindicato e o Ministério estiveram em reuniões mediadas pela Inspeção-Geral do Trabalho, mas foi só para assinarem actas de reuniões passadas. Em entrevista à RCV, a Sinapol avança que acredita que havia “hipóteses de, conjuntamente, revogarem a greve. Mas que o isso dependia da postura do Ministério da Administração Interna.

A PN já tinha avançado no início do mês que se o Memorando de Entendimento não fosse cumprido iria partir para a greve. Como avança o jornal ‘a Nação’ “não haverá serviços mínimos e o Governo irá partir para a requisição civil. Será a primeira vez que isso acontece na história de Cabo Verde”.

Isto, numa altura de maior movimento nos centros urbanos com a festa do fim do ano. O momento, por estes tempos, é bastante alto, com muito movimento nas ruas e nas lojas.

A greve inicia hoje, 27 de Dezembro, com a duração de três dias.