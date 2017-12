Apple está a tornar intencionalmente os iPhones mais antigos mais lentos

22/12/2017 02:10 - Modificado em 22/12/2017 02:10

A Apple confirmou a suspeita de muitos utilizadores do iPhone, ao revelar que os modelos mais antigos são, intencionalmente, tornados mais lentos.

Segundo a BBC, houve quem acusasse a Apple de fazer isso para levar as pessoas a comprarem os novos modelos, mas a fabricante negou. A empresa garantiu que fazia isso devido ao facto da performance das baterias de íon-lítio piorarem com o tempo. O objectivo da Apple é prevenir que o telefone se desligue sozinho e “prolongar a vida útil” do iPhone.

De acordo com o jornal inglês, a suspeita surgiu quando um utilizador do iPhone 6S partilhou no Reddit os resultados de testes de desempenho ao seu telemóvel que mostravam que o aparelho tinha ficado mais lento com o tempo e melhorado de repente com a substituição da bateria.

Perante as suspeitas, a Apple confirmou então que tinha feito mudanças através de actualizações do sistema operacional para lidar com o deterioramento da bateria e “oferecer a melhor experiência de desempenho aos consumidores”.

Ou seja, com o tempo, a bateria perde a capacidade de fornecer energia para que o aparelho funcione com a sua capacidade máxima, fazendo com que se desligue por conta própria para impedir a danificação dos seus componentes.

A fabricante lançou uma actualização do iOS para os iPhone 6, 6S e SE, que visa resolver esse problema. Na prática, a actualização limita o desempenho do telemóvel, reduz a necessidade de energia nos picos de uso e impede que o aparelho se desligue de repente.

Fonte: sicnoticias.sapo.pt