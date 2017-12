EUA : Youtuber mata namorado em direto

22/12/2017 02:05 - Modificado em 22/12/2017 02:05

Jovem afirma que foi persuadida pelo companheiro.

Uma jovem norte-americana, de 20 anos, confessou ter disparado sobre o namorado em direto no Youtube. O que era suposto ser uma brincadeira, acabou por resultar na morte do companheiro. A youtuber afirma que foi persuadida pelo jovem para realizar a filmagem. Monalisa Perez preparava-se para filmar uma brincadeira para o seu canal do Youtube, La MonaLisa, no dia 26 de junho, em que a ideia era disparar uma arma para o peito do namorado, Pedro Ruiz, que estava protegido por um livro, e mostrar que a bala não trespassava o objeto. Segundo o jornal britânico The Independent, a jovem deu-se como culpada num tribunal do Minnesota, nos EUA. Monalisa contou que o livro não impediu que a bala atingisse mortalmente o namorado, de 22 anos, com quem tem uma filha, de três anos. Perante o juiz, a jovem disse que o companheiro a convenceu a gravar o filme, mostrando-lhe várias cenas em que tinham sido usados outros livros e que tinham sido bem-sucedidas.

