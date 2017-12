Homem com maior pénis do mundo dado como inválido para trabalhar

22/12/2017 02:00 - Modificado em 22/12/2017 02:00

Órgão sexual não cabe nos uniformes e Roberto não consegue ajoelhar-se.

Roberto Cabrera, o homem com o maior pénis do mundo, foi dado como inválido para trabalhar por não conseguir pôr-se de joelhos e porque o seu pénis não cabe dentro dos uniformes das empresas. Segundo o jornal britânico Metro, o homem, de 55 anos, sobrevive com benefícios do estado. Roberto não consegue trabalhar devido às limitações nos movimentos. “Não consigo usar uniformes como qualquer outra pessoa nas empresas e também não consigo pôr-me de joelhos”, contou o mexicano. “Não posso correr rápido e as empresas pensam mal de mim. Eles dizem que me vão chamar, mas nunca chamam”, acrescentou. Roberto deu que falar em todo o mundo devido aos 48 centímetros da sua ‘masculinidade’ e ao facto de querer entrar para Livro de Recordes do Guinness. No entanto, apesar de toda a fama que o mexicano ganhou, o tamanho excessivamente grande do pénis trouxe-lhe também alguns problemas de saúde, incluindo infeções urinárias frequentes. Embora Roberto adore o seu pénis, ele afirma que é uma “deficiência” e que o impede de trabalhar, obrigando-o a recorrer a bancos de alimentos para sobreviver. A cada quatro meses ele recebe ajuda económica do estado, mas “não é suficiente”.

cmjornal.pt