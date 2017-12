PJ São Vicente detém indivíduo perigoso que praticava crimes na ilha do Sal

22/12/2017 01:57 - Modificado em 22/12/2017 02:19

O Departamento da Polícia Judiciária (PJ) de São Vicente deteve, na terça-feira, 19, a pedido do Ministério Público da Comarca do Sal, um indivíduo do sexo masculino, acusado de uma série de crimes, como roubos, ofensas à integridade física e VBG, todos praticados na ilha do Sal.

Segundo um comunicado da PJ, o suspeito, de 28 anos, que foi capturado fora de flagrante delito, é considerado altamente perigoso, tendo assaltado um indivíduo, ainda na segunda-feira, 18, na zona de Shell de Galé, em São Vicente, sob a ameaça de uma catana, subtraindo-lhe um cartão Vinti4, com o qual fez diversas compras, num montante superior a 120.000$00.

O detido foi escoltado, na quarta-feira, por inspetores da PJ à ilha do Sal, a fim de ser presente ao Ministério Público dessa Comarca.

