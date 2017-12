Banda reggae Morgan Heritage confirmada no cartaz para o baile de fim-de-ano na Rua de Lisboa

22/12/2017 01:49 - Modificado em 22/12/2017 01:49

The Royal Family of Reggae Morgan Heritage constitui a principal atracção do já tradicional baile de fim-de-ano na Rua de Lisboa, no Mindelo, aberto gratuitamente ao público, ao lado da dupla Calema e de artistas locais.

Tanto Morgan Heritage como Calema já participaram no Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, o último, composto por dois irmãos de São Tomé e Príncipe, na edição do corrente ano.

A informação foi hoje confirmada à Inforpress, no Mindelo, pela vereadora Solange Neves, que anunciou ainda as actuações previstas ao longo da noite/madrugada da passagem de ano de Nilza Xalino, Edson Oliveira e Constantino Cardoso, para além de DJ.

“Este ano incluímos também a Banda Municipal que, nas primeiras horas da manhã de primeiro de Janeiro dará as boas-vindas ao novo ano”, ajuntou a mesma fonte.

O baile de 31 de Dezembro inicia-se logo após o fogo-de-artifício, que marca a virada do ano.

inforpress