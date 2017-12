Liga Espanhola – Real Madrid x Barcelona: “El Clássico” promete animar a manhã de sábado em todo o mundo

22/12/2017 01:45 - Modificado em 22/12/2017 01:45

Real Madrid e Barcelona, dois gigantes do futebol espanhol e mundial, protagonizam este sábado, 23, pelas 11 horas de Cabo Verde, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o maior espectáculo desportivo mais visto em todo o mundo e, agora, mais do que nunca, traz mais ingredientes especiais.

Os confrontos entre estes dois gigantes são épicos e interessantes e, por isso, arrastam consigo milhares de fãs espalhados em todo o mundo. Mais do que um simples jogo de futebol, “El Clássico” já é visto mundialmente. Santiago Bernabéu vai ser o palco do último clássico entre estas duas equipas para este ano de 2017 e, por isso, ganha um tom ainda mais especial porque nunca os dois clubes estiveram separadas por tantos pontos antes de um confronto, com uma larga vantagem de 11 pontos do Barcelona sobre o Real Madrid que ocupa, por esta altura, a quarta posição com 31 pontos, enquanto que os catalães seguem líderes isolados com 42. Também no capítulo Ronaldo x Messi a vantagem é impressionante com o argentino a ter, nesta altura, 14 golos, ou seja, mais 10 do que o rival português que soma apenas quatro, apesar do craque do Real Madrid ter cumprido quatro jogos de suspensão no início do campeonato, mas são números que tornam este jogo, em especial, no mais “desequilibrado” dos últimos tempos.

Este Online fez uma pesquisa por dados históricos que antecedem o grande clássico e o facto é que nunca se tinha constatado uma desvantagem pontual de algumas destas equipas em mais de 10 pontos em vésperas de se defrontarem para “La Liga”. Em 2008, o Barcelona chegou ao clássico com uma vantagem pontual de nove pontos e aumentou a vantagem para 12, após a vitória por 2-0. Já em 2016, os catalães chegaram com dez pontos a mais, diferença que diminuiu após o triunfo madrileno, por isso, o duelo deste sábado a contar para a 17ª jornada do campeonato espanhol promete colocar muita água na fervura na capital espanhola.

O Real Madrid que conquistou a Liga Mundial de Clube recentemente, já não tem muita margem de manobra, mesmo com um jogo em atraso frente ao Leganés, mas uma derrota neste jogo abriria um fosso de 14 pontos, um cenário que deixaria os madrilenos quase afastados da luta pelo título ainda na primeira volta do campeonato, uma luta onde Ronaldo e companhia terão de se aplicar a fundo para levarem de vencida Messi e parceiros. Na obstante, se o Real Madrid conseguir levar de vencida os catalães e, posteriormente, o Leganés, seria um passo importantíssimo pois a diferença pontual cairia para apenas cinco pontos e, assim, abriria caminho para lutar pelo título na segunda volta do campeonato.